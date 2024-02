Pep Guardiola strooit alweer met lof voor magistrale Kevin De Bruyne na nieuwe knalprestatie

Kevin De Bruyne en Erling Haaland maakten indruk in de FA Cup. Manchester City won met 2-6 van Luton Town na vier assists van KDB en vijf doelpunten van de Noor.

Kevin De Bruyne kon Erling Haaland vier keer bedienen tegen Luton Town. Nadien maakte de Noorse spits zelfs nog een vijfde. Coach Pep Guardiola was na afloop enorm blij met de prestatie van zijn spelers.

"Ik denk dat Erling Haaland iemand nodig heeft met de visie, kwaliteit en de vrijgevigheid van Kevin De Bruyne. Kevin is de minst egoïstische speler voor doel. Als hij kon, had hij Haaland geholpen om er nog eentje te maken", vertelde hij volgens de clubwebsite.

"Kevin heeft dan weer de beweging en dynamiek van Erling nodig", gaat Guardiola verder. "Wat kan ik zeggen? Het passen was goed, de doelpunten waren goed. We hadden zelfs nog twee of drie kansen om er meer te maken. De spelers hebben het erg goed gedaan."