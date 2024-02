Is het van moeten voor Club tegen Union? Vanaken en Mignolet spreken klare taal

Club Brugge zag zijn kans op de titel in rook opgaan na de nederlaag tegen Anderlecht. Straks in de beker tegen Union moet de kwalificatie voor de finale veilig gesteld worden.

Met een achterstand van twintig punten op Union en twaalf punten op Anderlecht lijkt zelfs met een puntendeling in de play-offs moeilijk te worden voor Club Brugge om nog echt mee te doen voor de landstitel.

In de Conference League en de Beker van België heeft Club wel nog de kans om zijn seizoen te redden. Straks verdedigt het in en tegen Union een 2-1 voorsprong uit de heenmatch, waarin het in de blessuretijd nog een tegengoal slikte.

Union-Club Brugge

"Die wedstrijd was sowieso al belangrijk, want voor het seizoen is de beker naast de titel en zo ver mogelijk geraken in Europa het doel", zegt Hans Vanaken. "We hebben de kans om naar de finale te gaan, dus daar moeten we ons uiterste best voor doen."

"Je kan die wedstrijd tegen Union op twee manieren bekijken", zegt Simon Mignolet. "Ofwel de match van de waarheid ofwel als een opportuniteit om met Club Brugge naar een bekerfinale te gaan. Ik bekijk het liever van de positieve kant."

"We hebben ons in een goede uitgangspositie gevochten in die eerste wedstrijd en nu moeten we zorgen dat we het daar ook kunnen afmaken." Als dat niet zou gebeuren, zou het weleens echt crisis kunnen zijn bij Club Brugge.