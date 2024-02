Jeugdwerking Eendracht Aalst ligt op zijn gat: "Vijf jaar teruggezet in de tijd"

De rechtbank van Koophandel heeft twee voorlopige bewindvoerders aangesteld om amateurclub Eendracht Aalst te leiden. Dat bevestigde Matthias De Ridder (N-VA), schepen van Financiën en Sport van de stad Aalst, woensdag aan Belga.

Bij Aalst is het al maanden onrustig. De leveranciers werden niet betaald, er zijn achterstallige huurgelden en de jeugdspelers verlieten in grote getale de club. Ondanks dat alles staat Aalst wel aan de leiding in tweede nationale.

"Maandag zijn van rechtswege twee voorlopige bewindvoerders aangesteld", legde Matthias De Ridder uit. "Zij nemen het voorlopige bestuur van de club over en hebben 21 dagen de tijd om uit te zoeken hoe ernstig de situatie is."

Jeugdwerking ligt op zijn gat

"Ze zullen een dossier voorbereiden, de schulden analyseren en oplossingen proberen te zoeken. De rechter heeft deze beslissing genomen, onder meer op basis van verstekvonnissen voor leveranciersschulden."

"Bij de stad vallen we niet van onze stoel. Ook onze facturen werden moeilijk betaald. Het gaat al langer niet goed met de club. Uiteindelijk heeft het nog lang geduurd vooraleer deze beslissing tot stand kwam."

"De voorbije maanden is er veel gebeurd. We vinden het vooral jammer voor de jeugdwerking van de club. Die is vijf jaar teruggezet in de tijd. Hopelijk kan de rust nu snel weerkeren."