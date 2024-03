🎥 Didier Lamkel Zé zegt voor welke ploegen hij in België nog wil spelen

De passages van Didier Lamkel Zé in ons land gingen nooit zomaar voorbij. De Kameroener staat zeker niet weigerachtig tegen een nieuwe transfer naar België.

12 stielen, 13 ongelukken. Didier Lamkel Zé verkaste de voorbije seizoenen van de ene naar de andere club. Vaak houdt hij het maar enkele maanden of hooguit één seizoen vol bij dezelfde club.

Eleven Sports zocht hem op voor een interview en een transfer naar de Jupiler Pro League ziet hij helemaal zitten. Al moet dat wel een ploeg met de nodige standing zijn.

Na zijn avonturen bij Antwerp, DAC, Chimki, Metz, Kortrijk en Hatayspor heeft hij zeker zin om in België te spelen. “Standard zou ik niet kunnen weigeren”, aldus Lamkel Zé.

Didier Lamkel Zé naar KRC Genk?

“Standard is een van de grootste clubs in België. Met zijn publiek kan je tegen Standard geen neen zeggen. In 2022 belandde ik bij Metz. Ik zat bij Antwerp en men sprak me over Standard. We reden naar Luik en ik gaf mijn akkoord. Ik heb gezegd dat het dan aan hen was om het te bekijken met Antwerp.”

Maar ook andere ploegen genieten zijn interesse. “Ik kan de deur naar de Belgische competitie niet sluiten. Maar als ik terugkeer, dan is het om bij een club als Standard te spelen. Anderlecht, dat weet ik niet, omdat ik er vroeger heb gespeeld toen ik jonger was. Maar Standard, Anderlecht en waarom niet Genk. Als ik weer naar België kom, is het om bij een club te spelen die meedoet bovenin.”