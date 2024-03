Ook de rest van de play-off 1-kandidaten houdt BAS-uitspraak over Anderlecht-Genk in het oog en ziet "competitievervalsing"

Vandaag buigt het BAS zich over 'penaltygate'. Wel of niet herspelen van Anderlecht-Genk na de fout tegen het reglement. Ook de andere kandidaten voor de Champions' Play-offs houden de zaak nauwlettend in het oog, want Mark van Bommel sprak al over "competitievervalsing".

"Ik vind dat Genk gelijk heeft in hun vraag. Maar herspelen vlak voor de laatste speeldag is competitievervalsing", liet hij vorige week nog optekenen. En ja, daar valt wel iets voor te zeggen. Genk dat wel of niet drie punten erbij krijgt - ze hebben die mogelijke match immers nog niet gewonnen - maakt een wereld van verschil.

Drie punten erbij voor Genk herschudt kaarten helemaal

Op dit moment is de stand immers nog niet aangepast aangezien de zaak nog hangende is. Met nog drie speeldagen te gaan hebben Antwerp en Club Brugge 45 punten, Cercle, Genk en Gent hebben er 43. Stel u nu voor dat het na speeldag 29 nog steeds zo is en Genk mag voor de laatste speeldag midweeks nog eens spelen voor drie punten...

Mits winst herschudt dat de kaarten helemaal en zal één van bovengenoemde vier ploegen daar niet gelukkig mee zijn. Net voor de laatste speeldag weten ze dan of ze hun lot nog in eigen handen hebben of niet. Niet enkel Van Bommel, maar ook Vanhaezebrouck, Muslic of Deila zal dan op zijn achterste poten staan.

FIFA en UEFA gruwelen en hopen dat BAS niet laat herspelen

Die coaches hebben allemaal al aangegeven dat Genk wel degelijk recht in zijn schoenen staat, maar de afwikkeling van het hele proces had volgens hen sneller moeten gebeuren. Er zou nu al duidelijkheid moeten geweest zijn, wat blijkbaar juridisch geen optie was.

Verdedigingen moeten voorbereid worden, het BAS moest zich verdiepen in het dossier, de Evocatiecommissie moest eerst nog oordelen of het Disciplinair Comité wel bevoegd was... Een hele rompslomp waar de clubs naar volgend seizoen toe niet meer in verwikkeld willen raken.

Het plan is om het bondsreglement nog maar eens aan te passen of toch binnen de Pro League tot een akkoord te komen dat er geen klachten meer mogelijk zijn. Intussen zijn ook FIFA en UEFA de zaak aan het volgen. Hun advocaten dan toch, want daar gruwelen ze van zulke precedenten die zich ook internationaal kunnen doortrekken...