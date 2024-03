Simon Mignolet ondanks blessure toch mee naar KRC Genk? Royal Antwerp gaf al eens het goede voorbeeld ...

Simon Mignolet ging tot het uiterste de voorbije weken, maar ondertussen is duidelijk dat hij geblesseerd is. En dus is het nog maar de vraag of hij niet te lang out is, want hij zal op allerlei manieren gemist worden.

In tegenstelling tot bij diverse andere clubs was er bij Club Brugge nooit sprake van een rotatiemodel onder de doelmannen. Ook in Europa of in de Croky Cup speelde Simon Mignolet elke minuut. Dit seizoen speelde hij al 44 wedstrijden voor blauw-zwart. Vorig jaar speelde hij er 51, het jaar daarvoor 49. De laatste keer dat hij niet aan een wedstrijd begon was in de Beker van België tegen Deinze op 27 oktober 2021. 130 wedstrijden op een rij speelde hij voor blauw-zwart. Daarin werd hij Gouden Schoen, voortrekker - zeker na het vertrek van onder meer Ruud Vormer - en aanjager. Zowel extern als intern is hij een motivator, waardoor hij ook naast het veld zal gemist worden op bezoek bij KRC Genk. “Ik hoop dat het geen weken onbeschikbaarheid worden. Mijn blessure dateert eigenlijk al van voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar je kent mij: ik wou doorbijten. Maar het ging echt niet meer", aldus Mignolet zelf na de nederlaag bij Union SG in de Beker van België. Materiaalman Mignolet? Het typeert de Limburger des te meer. Rest de vraag: wat moet Club Brugge zonder hem doen? Tegen Union was hij in het slotkwartier al aan het roepen en tieren vanop de bank - de stijl van Cristiano Ronaldo tijdens de EK-finale van 2016? Misschien moet Club Brugge hem meenemen als 'materiaalman', zoals Antwerp recentelijk deed met Arthur Vermeeren? Op die manier kan hij alsnog op de bank plaatsnemen en in de neutrale zone helpen met de coaching van zijn ploeggenoten.