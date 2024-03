Einde seizoen voor ex-speler van Anderlecht, die eindelijk zijn draai gevonden had

Drama voor Amir Murillo. De Panamees heeft zich aan het begin van dit jaar ernstig geblesseerd en zal enkele maanden buiten strijd zijn.

Amir Murillo (28 jaar) wist eindelijk Olympique Marseille te overtuigen, na enkele moeilijke eerste weken. De Panamese verdediger kwam afgelopen zomer over van Anderlecht voor 2,5 miljoen euro.

Aanvankelijk was Murillo een invaller, maar hij werd al snel een basisspeler en speelde drie opeenvolgende volledige wedstrijden, voordat hij zwaar geblesseerd raakte in januari.

De Panamese voetbalfederatie heeft nu details gegeven over zijn blessure. 'De dokter gaf aan dat de speler op 20 februari is geopereerd en dat zijn hersteltijd 2 tot 3 maanden is. De volgende stap voor Amir Murillo is een periode van fysiotherapie en sportieve revalidatie', staat te lezen op hun website.