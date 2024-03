KAA Gent neemt nu al stelling in rond Sven Kums

Sven Kums ligt momenteel in de lappenmand bij KAA Gent. Toch is er ondertussen hoopvol nieuws omtrent de Belgische middenvelder, zij het op de manier waarop de Buffalo's het zelf willen.

De aanvoerder van de Buffalo's ligt momenteel in de lappenmand. De duur van de onbeschikbaarheid is tot op heden nog niet bekend, maar Kums werd de voorbije weken node gemist bij de Buffalo's. En dus is de vraag: wie krijgt het rechtgetrokken?

Kums bezig aan een goed seizoen bij KAA Gent

Kums zelf? Die was tot zijn blessure bezig aan een sterk seizoen. AA Gent heeft volgens Het Nieuwsblad alvast aangegeven langer met de middenvelder door te willen. En zo mag Kums, wiens huidige overeenkomst na het seizoen afloopt, zich weldra aan een nieuw contractvoorstel verwachten. Net als vorig seizoen zou het daarbij gaan over een deal van amper een seizoen.

Vorig jaar hoopte Sven Kums nog op een meerjarig contract, ondertussen lijkt hij te hebben begrepen dat er af en toe boter bij de vis en/of water bij de wijn moet worden gedaan. De komende weken moet een en ander officieel worden gemaakt door Gent. Voor de revaliderende Kums lijkt het alvast een opsteker.