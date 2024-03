'Manchester United wil jonge Rode Duivel uit Jupiler Pro League'

"Ik denk niet da hij volgend seizoen nog bij Antwerp speelt", zei coach Mark Van Bommel op zijn persconferentie deze week. Hij verwees hiermee naar Mandela Keita, die enorm veel interesse krijgt uit het buitenland, nu ook van Manchester United.

Mandela Keita speelde zich dit seizoen al flink in de kijker bij Antwerp. De middenvelder is een onbetwiste vaste waarde in de basiself van Mark Van Bommel.

Sinds oktober 2023 mag de middenvelder zich ook een Rode Duivel noemen. Domenico Tedesco liet hem samen met Arthur Vermeeren debuteren tegen Oostenrijk.

Een paar maanden later zag hij zijn ploegmaat Vermeeren vertrekken naar Atletico Madrid. Maar ook Keita zou nu een mooie transfer kunnen versieren.

Zal Manchester United gaan shoppen bij Antwerp?

Uit Engeland kreeg hij in januari al interesse van Norwich, Leeds, Blackburn, Nottingham Forest en West Ham. Ook Manchester United voegt zich nu bij dat lijstje volgens Het Nieuwsblad.

De krant meldt dat de Engelse topclub al meerdere keren ter plaatse is komen scouten. De club contacteerde ook al zijn makelaar.

Antwerp betaalde 7,8 miljoen euro voor Keita en zou hem met heel wat winst willen verkopen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zo'n 11 miljoen euro.