Fit voor het EK 2024? Thibaut Courtois geeft aftrap voor Genk - Club Brugge en doorbreekt de stilte over zijn revalidatie

Voor zover we weten is bondscoach Domenico Tedesco vandaag niet in Genk. Maar dat sluit niet uit dat er geen toenadering is geweest tussen hem en onze nationale nummer 1 Thibaut Courtois. Die heeft de stilte doorbroken.

Thibaut Courtois kwam in Genk de aftrap geven voor het duel tussen zijn ex-club en Club Brugge. Ondertussen verloopt zijn revalidatie voorspoedig. En dus zou de Rode Duivel tegen het EK 2024 in Duitsland mogelijk wél helemaal fit kunnen raken. Voor de wedstrijd van KRC Genk tegen Club Brugge sprak de doelman ook de supporters toe, met een gesprekje op een klein podium voor de poorten van het stadion. Daar heeft hij zich ook uitgelaten over zijn revalidatie en hoe het nu met hem gaat - interviews gaf de goalie niet. Coach Carlo Ancelotti van Real Madrid had deze week aangegeven dat Thibaut Courtois in april al wedstrijden zou kunnen gaan spelen voor De Koninklijke. En dan zou toch ook het EK in juni-juli moeten kunnen voor de Belgische goalie? "Het gaat heel goed. Ik heb eergisteren bij de ploeg in de goal gestaan bij afwerkingsoefeningen. Ik moet natuurlijk nog voorzichtig zijn, maar het gaat steeds beter. Ik denk dat ik nog anderhalve maand nodig heb om terug in doel te kunnen staan. Ik wil eerst mijn niveau terug halen, daarna kijken we verder."