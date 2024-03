"Ik hoop dat hij niet naar die klotezandbak trekt": Johan Boskamp vreest, Imke Courtois is formeel over Kevin De Bruyne en zou het nooit doen voor 70 miljoen

Kevin De Bruyne is dé man waar we deze zomer op rekenen voor de Rode Duivels op het EK in Duitsland. De middenvelder heeft nog een contract bij Manchester City en speelt ook bij The Citizens de pannen van het dak. Maar wat met zijn toekomst?

Het contract van Kevin De Bruyne loopt in juni 2025 af en tot op heden is er nog geen zekerheid over een nieuw, langdurig(er) en verbeterd contract bij The Citizens, al wordt daar ondertussen wel over gesproken. Er zijn echter kapers op de kust.

De vier grote Saoedische clubs, eigendom van het Saoedische staatsinvesteringsfonds, hebben hun oog laten vallen op Kévin De Bruyne. Zowel Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr als Al-Ahli willen hem er graag bij hebben.

Johan Boskamp vreest, Imke Courtois zou het nooit doen in de plaats van Kevin De Bruyne

Volgens diverse bronnen zou hij zo'n 70 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen in Saoedi-Arabië. "Ik hoop dat hij niet naar die klotezandbak trekt, maar als je de bedragen hoort? Dan vrees ik er toch een beetje voor", aldus Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

Imke Courtois is in De Zondag dan weer duidelijk: "Voor 70 miljoen euro zou ik het niet doen. Ik zou snel neen zeggen. Ook al gaat het over veel geld: als vrouw gaan werken en leven in een land dat vrouwenrechten schendt en de mensen onderdrukt: neen!"