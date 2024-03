Belastingbetaler draait nog steeds op voor gigantische som aan fiscale voordelen voor Belgische profclubs

Elk jaar profiteert de Jupiler Pro League van 200 miljoen euro aan fiscale en RSZ-voordelen. Twee jaar geleden werd er echter aanzienlijk gesneden in de sociale bijdragekortingen voor professionele sporters na intense politieke discussies.

Volgens een eigen onderzoek van De Morgen blijkt dat deze bezuinigingen nog niet weerspiegeld worden in de recente cijfers. Het afgelopen seizoen registreerden alle clubs in de Belgische eerste klasse gezamenlijk een verlies van 150 miljoen euro, wat een nieuw dieptepunt is.

Uit de gedetailleerde analyse van De Morgen blijkt dat twee derde van alle clubs het boekjaar met rode cijfers afsloot. Als men de historische verliezen van de huidige eersteklassers optelt, bedraagt dit een ontmoedigende 406,9 miljoen euro.

Deze financiële situatie is verre van gezond, vooral voor een sector die nog steeds aanzienlijke subsidies ontvangt van belastingbetalers. Gezamenlijk profiteerden alle eersteklassers vorig seizoen van meer dan 200 miljoen euro aan kortingen op socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) benadrukt in een reactie aan de krant dat hij nog steeds streeft naar een grondige hervorming van de fiscale voordelen.

Hoewel zijn plan eerder werd tegengehouden door de liberalen, is het nu opgenomen in de blauwdruk voor fiscale hervormingen. Het lijkt erop dat het dossier nog niet van tafel is, maar eerder deel zal uitmaken van een uitgebreide fiscale hervorming in de volgende legislatuur.