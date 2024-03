Dan toch contractverlenging voor Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent?

Hein Vanhaezebrouck is wellicht aan zijn laatste wedstrijden bij KAA Gent bezig. Al zou dat wel nog eens anders kunnen lopen.

KAA Gent verloor afgelopen weekend van Standard en is samen met KRC Genk de grote ontgoocheling van het voorbije weekend in de Jupiler Pro League, zo geeft Marc Degryse mee in zijn column in Het Laatste Nieuws.

De reeks die de Buffalo’s op dit moment neerzetten is volgens de analist rampzalig. “Er is simpelweg té veel gebeurd in die club. De transfers van Fofana, Orban en Cuypers, de spelers die in de januarimaand interlandverplichtingen hadden, de interviews van Hein…”, klinkt het.

Al die zaken samen zorgen voor de nodige onrust. Heel wat analisten zijn ervan overtuigd dat Vanhaezebrouck aan zijn laatste wedstrijden bij de club bezig is. De relatie met de nieuwe eigenaar Sam Baro zou verre van optimaal zijn.

Vanhaezebrouck heeft nog optie voor één seizoen bij KAA Gent

Toch hintte Vanhaezebrouck in een interview met Degryse naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag over een contractverlenging, maar dan wel maar voor één seizoen.

“Toen ik twee weken geleden Hein Vanhaezebrouck interviewde, had ik de indruk tegenover een trainer te zitten die niet meer rekende op een nieuwe langdurige overeenkomst met de club. Hij sprak letterlijk: 'Je vergeet de optie van een contract voor één jaar.'”, gaat hij verder.

Een opmerkelijke gedachtengang dat de club dat nog zou doen. “Als dat inderdaad een verwijzing was naar de realiteit, dan is dat eigenlijk zeggen als club dat je niet wil doorgaan met je trainer”, is Degryse duidelijk.