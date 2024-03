Het zal toch niet waar zijn: alweer domper voor Jérémy Doku bij Manchester City

Manchester City neemt het woensdagavond op tegen FC Kopenhagen in de Champions League. De Citizens zullen een 1-3 overwinning van in de heenronde moeten verdedigen.

Kevin De Bruyne zal de wedstrijd sowieso op de bank starten. Hij lijkt even wat rust te krijgen van coach Pep Guardiola met oog op de belangrijke wedstrijd tegen Liverpool komend weekend.

Maar wie al helemaal nergens te bespeuren is, is Jérémy Doku. De Rode Duivel zit niet eens op de bank. En daar is een reden voor.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Doku met een 'ongemak' zitten. Hij trainde dinsdag ook al niet mee wegens een ongemak. Hij mist mogelijk ook dé topper tegen Liverpool.

Alweer pech voor Doku

Weer krijgt de jonge winger een domper te verwerken. Eerder dit seizoen moest hij ook al een aantal wedstrijden missen vanwege een spierblessure. De Rode Duivel zit overigens ook al 11 competitiewedstrijden zonder doelpunt of assist, terwijl hij het seizoen wel geweldig begon bij City.