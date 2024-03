Filip Joos spreekt klare taal over KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck: "Dat zou één van de strafste prestaties uit zijn carrière zijn"

KAA Gent zit al even in een dip. Momenteel staat de club 7e in het klassement, al zullen Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen er nog alles aan doen om Play-off 1 te halen.

Bij de podcast '90 minutes' hadden ze het over de situatie van KAA Gent. Filip Joos denkt dat er nog veel zal wijzigen volgende zomer. "Er gaat zo veel veranderen in Gent. Die ploeg is nu een snelkookpan van emoties." "Er zijn allemaal mensen die weg willen en al aan het zoeken zijn. Die willen natuurlijk wel nog Play-off I halen, zodat ze betere adelbrieven hebben", citeert Sporza Joos. Hij haalt nog eens aan dat indien Vanhaezebrouck de Buffalo's een plaatsje in de Champions Play-offs kan geven, dat één van de strafste realisaties van zijn carrière kan zijn. "Als Vanhaezebrouck dit kan rechttrekken en Gent naar Play-off I brengt, is dat één van de strafste prestaties uit zijn carrière. Dat bedoel ik niet door de kern, maar puur door de situatie waarin ze nu zijn aanbeland. Als hij dit nog kan rechttrekken in de laatste 2 wedstrijden, denk ik: chapeau", besluit hij.