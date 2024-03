🎥 Romelu Lukaku toont met AS Roma wat voor een wereldspits hij is

Twee Belgen aan de aftrap bij AS Roma. Mile Svilar tussen de palen en natuurlijk Romelu Lukaku in de aanval. De topscoorder van de Rode Duivels liet wederom zien hoe goed hij is.

AS Roma kende weinig problemen met Brighton. Het won met overduidelijke 4-0 cijfers van de Engelsen. Paulo Dybala opende de score en het tweede doelpunt van de avond was voor Romelu Lukaku. De topscoorder van de Rode Duivels kon mistasten van Lewis Dunk perfect afstraffen. Hij veroverde de bal en ging de rechterflank af. Met een geweldig schot verschalkte hij de doelman van Brighton. Het stadion van AS Roma ontplofte en Lukaku vierde volop samen met zijn ploeggenoten en fans. In de tweede helft was Gianluca Mancini Brighton degene die de 3-0 op het bord zette. Amper vier minuten later zette Bryan Cristante met de 4-0 de eindstand op het bord. Dankzij deze score is de kans groot dat AS Roma doorstoot naar de volgende ronde in de Europa League. Een foutje maken met Lukaku in de buurt? Nooit een goed idee! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/aDVt8h6nlB — Play Sports (@playsports) March 7, 2024





