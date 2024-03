Extra pauzes in Pro League-wedstrijden tijdens de Ramadan? De beslissing is bekend

De KNVB heeft besloten om extra pauzes in te lassen in wedstrijden tijdens de Ramadan. In België zal dit niet gebeuren.

In Engeland en Nederland mogen scheidsrechters bepalen om wedstrijden even stil te leggen tijdens de Ramadan. Zo kan er wat gegeten en gedronken worden in wedstrijden die zich afspelen tijden zonsondergang. De scheidsrechter mag dan, na overleg met beide ploegen, een extra pauze inlassen. In België zal dat niet gebeuren, weet Het Nieuwsblad. In de Pro League komen er geen extra momenten om te eten of drinken. Er zal gewoon gewerkt worden zoals dat nu gebeurt, met kleine momenten tijdens wissels of blessurebehandelingen.