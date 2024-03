Filip De Wilde is overtuigd welke keuze Mile Svilar zal maken als Tedesco hem vraagt

De voorbije weken wordt Mile Svilar gelinkt aan de Rode Duivels. Hij is echter opgeroepen door de Servische bondscoach.

Mile Svilar, de zoon van Antwerplegende Ratko Svilar, is titularis bij AS Roma en sindsdien heeft de ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku niet meer verloren. Onlangs was hij in het duel in de Europa League tegen Feyenoord nog de grote held in de strafschoppenreeks.

Meteen gingen er bij enkele analisten stemmen op om hem, zeker nu Thibaut Courtois er niet bij is, op te roepen voor het EK met de Rode Duivels. Hij werd echter opgeroepen voor de Servische nationale ploeg.

Svilar werd al één keer opgeroepen, maar dat was een niet-officiële interland, waardoor hij nog altijd zijn vrije keuze kan maken om voor België uit te komen.

Svilar overweegt om voor Rode Duivels te kiezen

Ook nu gaat het tijdens de volgende interlandbreak van Servië nog niet om officiële wedstrijden, waardoor hij nog altijd zijn kar kan keren en voor de Rode Duivels spelen. Maar dan is het aan bondscoach Domenico Tedesco om hem op te roepen.

Ex-doelman Filip De Wilde is overtuigd dat Svilar een meerwaarde kan betekenen. “Als je het mij vraagt”, zegt De Wilde aan Het Nieuwsblad. “Dan moet het toch de bedoeling zijn om de beste spelers te selecteren…”

De Wilde is ervan overtuigd dat Svilar voor België zou durven kiezen. “ Mile heeft altijd voor onze jeugdelftallen gespeeld. Hij is gewoon een Belg, hé. Mocht Tedesco hem oproepen, zal hij wel nadenken, denk ik.”