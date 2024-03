Over het hoofd gezien bij de Rode Duivels? Domenico Tedesco ziet hoe Servië een Antwerpenaar oproept voor nationale ploeg

Zien de Rode Duivels een groot talent voor een ander land kiezen? Het zou zomaar eens kunnen gebeuren nu Mile Svilar is opgeroepen door de Servische bondscoach.

Mile Svilar werd in Antwerpen geboren maar draagt wel de dubbele nationaliteit. Onlangs werd werd duidelijk dat hij meer de voorkeur in doel krijgt bij AS Roma.

Met de nieuwe interlandbreak die eraan komt, heeft hij indruk gemaakt bij de Servische bondscoach. Dragan Stojkovic heeft de 24-jarige doelman opgeroepen voor de interlands tegen Rusland en Cyprus in maart.

Hij speelde één oefeninterland voor Servië, het land van zijn vader en het land dat hij de voorkeur zou geven. In theorie kan hij nog wel voor België kiezen, al lijkt het erop dat dit niet zal gebeuren.