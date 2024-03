Klare taal na horrortackle op speler van KV Oostende: "Al maanden een opmerkelijke solidariteit"

KV Oostende won afgelopen weekend van SK Beveren. Al zag het wel Juanda Fuentes geblesseerd uitvallen.

In het wedstrijdslot deed Gonçalves van SK Beveren een horrortackle op Fuentes, die twee keer had gescoord voor KV Oostende. KVO had toen al een 2-0-achterstand omgebogen in een 2-3-voorsprong.

“De schade bij Fuentes na de gemene trap valt al bij al nog mee. Er is geen breuk maar een ligament in de enkel is wel geraakt. Hij zal wellicht een viertal weken buiten strijd zijn”, liet de kustploeg weten daags na het voorval.

Voor KVO was het de vierde uitzege op een rij, een groot contrast met hoe het thuis liep. Daar pakte de kustploeg nog geen enkel punt sinds Shoffner trainer is bij KV Oostende.

Maxime D’Arpino liet afgelopen weekend alvast een heel solide indruk. Tijdens de rust kregen de spelers te horen dat ze erin moesten blijven geloven, want Beveren had eigenlijk maar bitter weinig kansen gehad.

“Zij scoorden eigenlijk twee keer tegen de gang van het spel in. Toen Fuentes ons met twee goals weer in de match bracht en Mo Berte uiteindelijk zelfs voor winst zorgde, voelde dat als gerechtigheid aan. Die zege hadden we absoluut niet gestolen.”

Die ommekeer werd overschaduwd door de blessure van Fuentes, maar de ploeg gaat verder op het elan. “Er leeft binnen de spelersgroep nu al maanden een opmerkelijke solidariteit. Dat heeft veel te maken met alle onzekerheid die rondom het voortbestaan van onze club hangt. Chapeau hoe niemand zich daardoor laat ontmoedigen.”