Niet te geloven: ploegmaat van Kevin De Bruyne breekt onwaarschijnlijk record bij Manchester City

Manchester City heeft woensdag met 3-1 gewonnen van FC Kopenhagen. De club plaatste zich voor de kwartfinales. Bovendien brak een van de spelers een onwaarschijnlijk record.

Manchester City doet het enorm goed. En hoewel we, terecht, denken dat Kevin De Bruyne en Erling Haaland voor al die mooie resultaten zorgen, is er nog een speler die iets minder opvalt, maar toch minstens evenveel indruk maakt.

En dat is Rodri, maatje van KDB op het middenveld bij City. De Spanjaard heeft tegen FC Kopenhagen zijn 60e(!) opeenvolgende wedstrijd gewonnen over alle competities. Dat is het meeste ooit voor een speler van de Premier League.

Het lijkt ongelooflijk, maar als we even kijken naar dit seizoen, zien we dat Man City slechts drie keer verloor in de competitie en één keer in de EFL Cup. Bij die laatste zat hij niet in de selectie, en tijdens de drie competitienederlagen was hij steeds geschorst.

Komt er zondag een einde aan de reeks van Rodri?

Zondag kan er echter een einde aan de mooie reeks van Rodri komen. Dan neemt Manchester City het op tegen Liverpool, dat één punt meer telt dan City en op de eerste plaats staat in de Premier League. Alle ogen zullen op deze wedstrijd gericht zijn, want het resultaat zal ongetwijfeld een grote impact hebben op de titelrace.