RB Leipzig maakt enkele fans toch enorm gelukkig na uitschakeling in Champions League en biedt hen onvergetelijke ervaring

RB Leipzig werd woensdag uitgeschakeld in de Champions League door Real Madrid. Het was een avond om te vergeten voor Loïs Openda en co.

RB Leipzig had de kansen en speelde tegen een te kloppen Real Madrid. Maar de kansen bleven vooral onbenut. Openda had het erg moeilijk en kreeg een aantal goede mogelijkheden, maar mikte geen enkele keer tussen de palen. Met lege handen terug naar huis nu. Ook de 4.000 supporters die naar Spanje waren afgezakt. Door een staking van Lufthansa zijn er zelfs een aantal fans gestrand. RB Leipzig biedt enkele fans onvergetelijke ervaring Maar RB Leizpig deed nu een leuke geste om toch 15 fans gelukkig te maken. Die mogen namelijk met de spelersbus mee terug naar Duitsland, weet Sporza. Hoewel het ongetwijfeld een ervaring wordt om nooit te vergeten voor de fans, zullen ze hun idolen nog wel niet zien op de bus. De spelers hebben namelijk wel gewoon een vlucht terug naar huis.