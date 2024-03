Real Madrid-coach Carlo Ancelotti reageert opvallend op beschuldigingen van fraude

Vlak voor het duel Real Madrid-RB Leipzig, kreeg coach Carlo Ancelotti te horen dat het Openbaar Ministerie een celstraf van vijf jaar vordert. Ancelotti is er redelijk gerust in.

De Italiaanse coach van Real Madrid zou tussen 2014 en 2015 voor ongeveer een miljoen euro hebben gefraudeerd. Het zou om belastingfraude gaan.

"Dit is een oud verhaal dat acht jaar geleden is begonnen", begint hij volgens HLN bij Movistar+. "Het parket denkt dat ik in de bewuste periode al inwoner was van Spanje, terwijl ik dat niet zo zie."

"Maar ik heb de boete wel al betaald, mijn geld ligt dus al bij het parket", gaat hij opvallend rustig verder. "De advocaten zijn nu in gesprek om een oplossing te vinden. Ik ben er alleszins van overtuigd dat ik onschuldig ben - het is nu afwachten wat de rechter zal beslissen", vertelt hij kalm verder.

Real Madrid speelde 1-1 gelijk tegen Leipzig en gaat door naar de volgende ronde. De Spaanse topclub was wel allesbehalve indrukwekkend. "Mijn enige probleem is dat mijn ploeg beter moet spelen", besluit Ancelotti.