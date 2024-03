Van held naar antiheld? Aangeslagen De Cuyper geeft zijn fout toe na late tegengoal

Maxim De Cuyper scoorde vanop de stip de gelijkmaker voor Club Brugge tegen Molde. Mede door een fout van hem, slikte Club echter nog een goal in de toegevoegde tijd.

Club leek op een gelijkspel af te stevenen, maar het werd toch een nederlaag. De ontgoocheling was van het gezicht van De Cuyper af te lezen. "Het is te veel gebeurd de laatste weken", zei hij in het flashinterview.

"Hoe we die laatste goal nog weggeven, zorgt voor een diepe zucht. Er gaan veel dingen mis. We hebben het al besproken in de kleedkamer, maar het zijn elke keer dezelfde dingen die terugkomen. Dat is gewoon dom van ons."

De Cuyper neemt verantwoordelijkheid

De Cuyper stond centraal achterin op het moment van de tegengoal, maar daar was hij niet te bespeuren toen de winning goal van Molde viel. De Cuyper was zich daarvan bewust. "Ik neem het deels op mij. Misschien had ik niet zo hoog moeten staan", gaf hij uiteindelijk toch toe.

Toch is De Cuyper nog hoopvol dat Club het volgende week in Jan Breydel nog kan rechtzetten. "Er is nog niks verloren na vandaag. We gaan de terugwedstrijd op volle kracht en met het volste vertrouwen aanvatten."