🎥 Zo reageerde Union SG-coach Alexander Blessin in de kleedkamer na rampavond tegen Fenerbahçe

Union SG heeft donderdag een flinke domper te verwerken gekregen. De Brusselaars gingen met 0-3 onderuit tegen Fenerbahçe.

Al redelijk snel kwam Fenerbahçe op voorsprong na een doelpunt van Michy Batshuayi. In de tien laatste minuten wist de Turkse club nog eens twee keer te scoren. Geen fijne avond voor de Brusselaars.

Maar het is maar hoe je ermee omgaat. Union SG deelde op sociale media een filmpje van hoe Alexander Blessin reageerde in de kleedkamer na de rampavond.

Hij werd niet boos, helemaal niet. Hij vertelde meteen aan zijn spelers dat ze dit achter zich moeten laten. Nu moet er bij Union volledige focus liggen op de start van de Play-offs, en de laatste twee wedstrijden in de reguliere competitie.

"De Play-offs beginnen dadelijk", begint Blessin. "Er is geen tijd om nu spijt te hebben en over deze wedstrijd te praten. Zondag kunnen we het weer goedmaken. Het is nu aan ons. Come on."