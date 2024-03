Anderlecht neemt afscheid en ziet alweer pion naar Antwerp vertrekken

Frédéric Delooz was bij Anderlecht de rechterhand van Jean Kindermans. Nu verwelkomt Antwerp hem.

Antwerp kondigde zijn komst aan op sociale media. 'Frédéric Delooz voegt zich vanaf vandaag bij de jeugdopleiding van RAFC. Hij komt over van RSC Anderlecht en wordt bij RAFC Head of Coaching and Methodology', klinkt het op de X-pagina van de club.

CEO Sven Jaecques reageerde ook kort op zijn komst. "Goede jeugdtrainers zijn belangrijk om talentrijke spelers te begeleiden in hun ontwikkeling en Fred zal zijn jarenlange ervaring op dat vlak ten dienste stellen van de RAFC-opleiding."