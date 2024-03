Vincent Mannaert kraakt het volledig af: "Ik zie er het nut niet van in"

Vincent Mannaert neemt na dit seizoen afscheid van Club Brugge. Een verlangen dat al langer dan eind vorig jaar speelde.

Club Brugge moet zonder Vincent Mannaert verder. De drang om te stoppen had hij al veel eerder dan eind vorig jaar toen het nieuws over zijn vertrek door de club naar de buitenwereld toe werd gecommuniceerd.

“Na de titel in 2022 op Antwerp”, vertelt Mannaert aan Knack. “Na zeventien seizoenen raakte ik wat uitgekeken op mijn functie. Ik vroeg me ook steeds meer af: kan ik de drive nog elke dag opbrengen?”

Het antwoord op die vraag was duidelijk ‘neen’ en dan is het logisch dat hij naar een nieuwe uitdaging op zoek ging. “Ik heb dat intern ook tijdig aangegeven, zodat de club kon uitkijken naar een opvolger.”

Play-offs zijn niet goed voor het financieel beleid

Over een mogelijke nieuwe job is er voorlopig nog niks geweten. “Ik sluit niet uit dat ik nog iets ga doen in het voetbal, bij een club of in een andere functie, maar ik zet daar geen termijn op”, gaat hij verder.

De grootste frustratie blijft voor Mannaert ongetwijfeld het stadiondossier, opgestart in 2007, maar nog steeds niet in orde. Normaal zou blauwzwart in 2013 of 2014 al in een nieuw stadion spelen, maar dat is er nog altijd niet.

Wat hem ook nog altijd dwars zit, zijn de play-offs. “Ik zie er nog altijd het nut niet van in. Het systeem vergroot de kloof tussen grote en minder grote clubs. Een competitie zonder play-offs is even aantrekkelijk en biedt meer garanties op een gezonder financieel beleid.”