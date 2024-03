D-day voor KV Mechelen: iedereen bij Malinwa hangt zondag voor de tv

KV Mechelen kreeg zaterdag al goed nieuws: Charleroi en Cercle Brugge speelden gelijk. Als vandaag ook nog Genk of Gent punten laten liggen, hebben ze hun lot in eigen handen.

Besnik Hasi had het deze week al gezegd: "Als we 6 op 6 pakken, zitten we in de Champions' Play-offs!" Zijn voorspelling lijkt uit te komen. KV Mechelen deed vrijdag al wat het moest tegen Westerlo (3-1) en zette daarmee de rest van de concurrenten onder druk.

Cercle liet punten liggen, nu nog Gent en/of Gent en Malinwa moet op de laatste speeldag 'gewoon' winnen aan Den Dreef van OH Leuven om zeker te zijn van zijn plaatsje.

KVM heeft nu immers 45 punten: één meer dan Cercle en twee meer dan Genk en Gent. Even ter herinnering: na speeldag 12 hadden ze 11 punten. Fred Vanderbiest en Besnik Hasi haalden dus 34 op 54, met vooral na Nieuwjaar een ongeslagen reeks.

Het zou één van de strafste comebacks zijn in de recente geschiedenis. Van vrees voor degradatie naar een plaats in de top zes.

Bij KV Mechelen mogen ze zich daardoor echter ook niet laten verblinden. Er zijn wel degelijk investeringen nodig naar volgend seizoen toe.