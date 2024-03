📷 Tegenvaller voor Domenico Tedesco: Vaste waarde bij Rode Duivels valt geblesseerd uit

Deze week maakt Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. Al is er sinds vandaag een pion uiterst onzeker om erbij te zijn.

De Rode Duivels spelen tijdens de volgende interlandbreak vriendschappelijke wedstrijden op bezoek bij Ierland en Engeland. Donderdag worden de nieuwe truitjes voorgesteld en zal ook bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekendmaken.

Mogelijk mag de bondscoach al één naam schrappen. Vanmiddag viel namelijk Arthur Theate geblesseerd uit in het duel tussen Stade Rennais en Lille.

De Luikenaar greep een half uur voor het einde van de wedstrijd naar de bil en gaf meteen aan dat er iets scheelde. Het ziet er naar uit dat hij een blessure aan de hamstrings opliep.

Match in het teken van Eden Hazard

Mogelijk komt er vandaag nog of zeker morgen de nodige uitleg over de ernst van de blessure. Het ziet er echter naar uit dat Theate mogelijk niet van de partij is in deze interlandbreak.

De ploeg van Theate stond 0-2 op voorsprong na twintig minuten, maar Jonathan David scoorde in de 84ste en de 92ste minuut voor Lille, waardoor de match alsnog op een gelijkspel uitdraaide.

De wedstrijd stond in het teken van Eden Hazard, die als eerbetoon een pleintje naar zijn naam kreeg. Er werd ook een geweldige tifo getoond.