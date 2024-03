Belgische voetbalbond koopt tijd met beslissing rond VAR-teams om... deze hervormingen door te kunnen voeren

Het Referee Department gaat vanaf de play-offs met vaste VAR-teams werken. Een pleister op een houten been of een effectieve maatregel? Het is eerst en vooral een middel om de profclubs en de fans te sussen.

We moeten er geen tekening bij maken: de Belgische scheidsrechters - en dan hebben we het over alle geledingen van het firmament - hebben de voorbije maanden heel wat kritiek te verduren gekregen. Het zorgde ervoor dat er met de grove borstel door (de top van) het Referee Department werd gegaan. De eerste maatregel is alvast gekend. Vanaf de start van de play-offs gaat het Referee Department met vaste VAR-teams werken. Meer zelfs: in de mate van het mogelijk moeten die VAR-teams ook gekoppeld worden aan vaste scheidsrechters en hun assistenten. Op die manier hoopt de Belgische voetbalbond voor continuïteit en standvastigheid te zorgen. Ook scheidsrechters hebben immers baat bij automatismen. Photonews Deze maatregel komt er én komt er vooral zo snel om de profclubs te sussen. De Belgische clubs - zij betalen op het einde van het rit nog steeds de factuur voor de scheidsrechters - hadden actie geëist na enkele foutieve ingrepen. Het Referee Department wil het Belgische scheidsrechterskorps dan wel professionaliseren, maar zoiets kost tijd. Hoe ziet de hervorming van het scheidsrechterskorps eruit? Het Referee Department wil de komende jaren vooral inzetten op een fundamentele hervorming van de arbitrage. Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is inzetten op specifieke VAR-opleidingen in plaats van te leunen op hoofdscheidsrechters die eigenlijk liever zelf op het veld staan. Nogmaals: dit kost héél véél tijd. De oplossing: tijd kopen.