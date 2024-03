Steven Alzate benoemt het grootste probleem van Standard

Net zoals Lucas Noubi heeft ook Steven Alzate de zeer slechte prestatie van Standard in Genk erkend. De Colombiaanse middenvelder wees op het grootste probleem van de Rouches dit seizoen: de inconsistentie.

"De eerste helft was niet goed genoeg. We zijn heel traag gestart, we reageerden te langzaam. Als je de wedstrijd goed begint, speel je een goede wedstrijd. Deze keer zijn we te voorzichtig gestart en betalen daarvoor de prijs", vertelde Steven Alzate aan ons na de nederlaag.

"De coach heeft geprobeerd tactische wijzigingen door te voeren. De tweede helft was niet heel goed, maar wel beter dan de eerste. We creëerden niet genoeg kansen. Verdedigend en aanvallend waren we niet goed. Misschien moeten we meer gebruik maken van onze kwaliteiten", voegde de middenvelder toe.

Standard is te inconsistent

Dit is een conclusie die dit seizoen maar al te vaak terugkomt bij Standard. Het was al zo onder Carl Hoefkens en nu ook onder Ivan Leko. Sommige wedstrijden, zoals afgelopen zondag in de Cegeka Arena, creëren de Rouches... absoluut niets.

"Consistentie is ons grootste probleem. We kunnen hele goede wedstrijden spelen, maar we hebben ook hele zwakke wedstrijden achter de rug. Als je naar ons team kijkt, is er kwaliteit. Maar dat is niet het enige wat telt in voetbal, we moeten mentaal sterk zijn, vooral als we een wedstrijd winnen, om door te blijven gaan en die winnaarsmentaliteit vast te houden."

Het is nu zeker dat de Rouches zullen deelnemen aan de Europe Play-Offs. Ivan Leko zal vooral de kans krijgen om zijn kern al voor te bereiden op het volgende seizoen.

"De Europe Play-offs worden erg competitief, er is een mogelijkheid om een Europees ticket te bemachtigen. Iedereen zal dat willen, dus het zal niet gemakkelijk zijn. Iedereen is hier om Standard te vertegenwoordigen."