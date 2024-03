Dé degradatiekandidaat bij uitstek? "We hebben ons laten vernederen"

Er was consensus zaterdagavond bij alle waarnemers: RWDM was tegen Anderlecht van het zwakste wat we dit seizoen in 1A gezien hebben. De Molenbekenaren waren nergens. En dat beseften de spelers maar al te goed.

Ook Mickaël Biron deelde in de malaise. Nochtans zou de spits één van de houvasten moeten zijn. Maar in een ploeg die vierkant draait, kan ook hij het verschil niet maken.

“We waren slecht, heel slecht. Over de hele lijn. En dat recht hebben we niet”, zucht hij nu bij Het Nieuwsblad. “Ik kan niet eens een verklaring vinden waarom we zo slecht waren. Dit was een derby, maar dat zag je helemaal niet aan ons. Bij niemand, ook bij mezelf niet. Het ontbrak ons aan agressiviteit, techniek, alles.”

Biron was héél hard voor zijn ploeg en zichzelf. "Een derby speel je niet, maar win je, zegt men? Wij hebben onze derby alvast niet gespeeld.”

Schabouwelijk

De laatste match van de reguliere competitie tegen Cercle Brugge is eigenlijk overbodig voor RWDM, maar elk punt telt nu. En het is ook al een voorbereiding op de play-downs.

“We gaan alles op alles zetten om dat behoud af te dwingen. Luisteren naar de coach en hard blijven trainen. Dat zijn we wel verplicht na die schabouwelijke prestaties van de laatste tijd. We hebben ons laten vernederen. Ach, hopelijk hebben we er lessen uit getrokken en kunnen we er in de play-offs de vruchten van plukken.”