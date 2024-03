Nederlandse legende heeft kritiek op Rode Duivel: "Hij is geen 40-50 miljoen waard"

Johan Bakayoko maakt indruk dit seizoen in Nederland. Er wordt al gesproken over een enorme transfersom als hij vertrekt bij PSV. Maar ex-international Rafael Van der Vaart is blijkbaar niet onder de indruk van de Rode Duivel.

Dit is het seizoen van de doorbraak voor Johan Bakayoko. De vleugelspeler van PSV Eindhoven staat op 8 doelpunten en 13 beslissende passes in alle competities, en zijn marktwaarde is gestegen tot 40 miljoen. Toch is niet iedereen overtuigd.

Volgens Rafael Van der Vaart, ex-middenvelder met 109 caps voor Oranje, is Bakayoko "zeer voorspelbaar": "Iedereen praat over een bedrag van 40-50 miljoen, maar Bakayoko is zeer voorspelbaar. Naar mijn mening is een speler als Noni Madueke veel beter," aldus de voormalige Real Madrid-speler in de podcast Rondo.

Madueke beter dan Bakayoko?

Madueke, 22 jaar oud, verliet PSV in januari 2023 voor Chelsea voor 35 miljoen euro. In het seizoen 2021-2022 scoorde de Engelse vleugelspeler 9 doelpunten en gaf 6 assists; dit seizoen heeft hij zich nog niet echt gevestigd bij Chelsea.

Volgens Khalid Boulahrouz, ook een voormalig Nederlands international (35 caps), heeft Johan Bakayoko moeite tegen sterkere tegenstanders. "Hij kan alles tegen gemiddelde verdedigers. Maar zodra hij tegenover een verdediger staat die weerstand biedt, zoals Ian Maatsten bijvoorbeeld, durft hij niet te gaan. Hij kiest voor veiligheid. Ik denk ook niet dat hij 40 tot 50 miljoen waard is."

Johan Bakayoko zal waarschijnlijk deel uitmaken van de 23-koppige selectie die deze donderdag door Domenico Tedesco wordt opgeroepen. De Rode Duivel heeft één doelpunt gescoord in 9 caps voor België en is vaak een van de basispelers van de nieuwe generatie. Maar de concurrentie zal hevig zijn voor een plek in het elftal...