Heisa na Champions League-duel Arsenal-FC Porto: "Hij beledigde een persoon die niet meer onder ons is"

Leandro Trossard maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Nadien volgden strafschoppen, waarna Arsenal zich verzekerde van een plaats in de kwartfinales van de Champions League.

Na de wedstrijd was Porto-coach Sérgio Conceiçao niet erg gelukkig, wat normaal is wanneer je net bent uitgeschakeld in de Champions League, al was het vooral om een andere reden.

Hij beschuldigde Arsenal-coach Mikel Arteta van het beledigen van zijn familie. "Arteta draaide zich tijdens de wedstrijd naar de bank en beledigde mijn familie in het Spaans. Ik vertelde hem dat de persoon die hij heeft beledigd niet meer onder ons is", zou hij gezegd hebben.

Om nadien nog een flinke sneer uit te delen aan de winnende coach. "Laat hem zich maar druk maken over het leiden van zijn ploeg, die over ruim voldoende kwaliteit beschikt om een ​​stuk beter te spelen."

Arsenal ontkent met klem dat zijn coach schuldig is aan deze verwijten. De coach zelf wou hier niet op reageren.

