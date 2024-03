Iconische ploegmaat van Gilbert Bodart geschockeerd na poging tot zelfdoding van ex-doelman: "Dat verdient hij niet"

Gilbert Bodart ondernam maandag een poging tot zelfdoding, maar werd door de brandweer uit het water van de Maas gered. Guy Hellers, zijn ex-ploegmaat die 350 matchen samen met hem speelde, was in shock nadat hij het nieuws vernam.

De twee waren goeie vrienden tijdens hun periode bij Standard. “Daarna zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, maar dat gebeurt vaak in het leven, in het voetbal en daarbuiten", vertelde hij aan HLN.

"Ik heb hem vorig jaar nog eens gesproken aan de telefoon. En neen, hij heeft me nooit om iets gevraagd. Soms is het niet makkelijk om na je carrière met de dingen om te gaan.”

Het nieuws sloeg in als een bom. “Het was een grote shock om dat te horen. Het doet me veel pijn. Dit had ik nooit van hem geloof. Hij moet echt uitgeput zijn."

Want Bodart werd de voorbije jaren wel in een slecht daglicht geplaatst, Hellers zag zijn andere kant. "Toen we nog samen voetbalden, stond Gil altijd klaar om iedereen te helpen. Het is een goede gast, ja. Op en naast het veld een fenomeen."

Hellers hoopt dan ook dat hij uit de put geraakt. "Dat hij de hulp vindt die hij nodig heeft en zijn leven weer op de rails krijgt. Voor Gil mag het zo niet eindigen."

Heb je vragen over zelfdoding? Heb je hulp nodig? Of ben je bezorgd om iemand? zelfmoord1813.be http://zelfmoord1813.be