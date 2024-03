'Neymar gaat opnieuw verbazen met spetterende transfer'

Momenteel speelt Neymar in de zandbak van Saoedi-Arabië voor Al-Hilal, maar mogelijk zou hij binnenkort opnieuw een spraakmakende transfer kunnen gaan maken. Er werd nochtans heel wat geld gespendeerd aan de ervaren Braziliaan.

Neymar is op dit moment buiten strijd met een knieblessure, maar de 32-jarige Braziliaan blijft wel een van de absolute sterren in Saoedi-Arabië. Hij kwam dan ook met de nodige adelbrieven en voor heel veel geld naar de zandbak.

Al-Hilal betaalde 90 miljoen euro aan PSG en gaf hem een megalomaan contract dat hem normaal gezien tot juni 2025 in Saoedi-Arabië zou houden. Maar tot op heden heeft Al-Hilal nog niet al te veel plezier aan hem kunnen beleven.

Ondertussen zou de Braziliaan alweer azen op een nieuwe transfer, die als een schok door de wereld zou moeten gaan. Santos zou de volgende bestemming moeten gaan worden voor de Braziliaan, weet Fichajes te melden.

Terug naar eigen land voor Neymar een optie?

Terugkeren naar eigen land? Het zou de beslissing van het hart in plaats van de portefeuille kunnen gaan worden voor Neymar. Al is de kans klein dat hij in Brazilië voor een hongerloon zal moeten gaan spelen natuurlijk.

De Neymar die in Brazilië het mooie weer maakte is er eentje die enorm genoot van voetbal. Krijgen we die Neymar nog een laatste keer te zien?