Tedesco heeft quasi geen andere keuze meer: jong toptalent zal er voor eerste keer bij zijn

Domenico Tedesco maakt morgen zijn selectie bekend in het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve. De bondscoach gaat waarschijnlijk niet al te veel meer verrassen, maar toch zal er waarschijnlijk nog een nieuweling in de selectie zitten.

Veel keuze heeft Tedesco immers niet meer op de positie van centrale verdediger. Of hij moet breken met zijn eigen belofte dat de besten en zij die in vorm zijn zullen spelen. Na Jan Vertonghen, Zeno Debast en Wout Faes is het immers huilen met de pet op. Zinho Vanheusden blesseerde zich. Ameen Al-Dakhil speelde zijn laatste match op 31 januari. En Sebastiaan Bornauw speelt niet al te veel bij Wolfsburg. Een terugkeer van Toby Alderweireld dan maar? Het is de laatste kans voor Tedesco voor het EK. Maar de kans is groter dat hij voor een jong talent kiest. En dan is het logisch dat hij Koni De Winter een eerste keer oproept. De 21-jarige verdediger doet het enorm goed bij Genoa en verdient intussen wel een selectie. De vraag is ook of Thomas Meunier terugkeert na een lange afwezigheid. Die speelt nu wel alles bij Trabzonspor en komt in aanmerking als back up voor Castagne. Dat is immers nog een probleempositie.