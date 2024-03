'Manchester United moét volgend seizoen gewoon door met Erik ten Hag en daar is een heel specifieke reden voor'

Manchester United wil volgend seizoen (nog maar eens) een doorstart nemen. Sir Jim Ratcliffe observeert momenteel nog, maar de nieuwe sterke man van de Engelse grootmacht wil vanaf volgend seizoen met harde hand regeren. En een seizoen zonder prijzen of Europees voetbal past niét in die filosofie.

Sir Jim Ratcliffe wil de kleedkamer in het tussenseizoen dan ook uitkuisen. Het is niet zozeer de bedoeling om wederom honderden miljoenen uit te geven, maar het is vooral zijn bedoeling om enkele rotte appels de deur te wijzen. In combinatie met enkele gerichte aankopen kan dit voor succes zorgen.

Maar wat met Erik ten Hag? De Nederlandse coach van Manchester United deed het relatief goed in zijn eerste seizoen, maar dit seizoen krijgt hij de rode trein niet op de rails. Toch lijkt Ratcliffe ook volgend seizoen door te gaan met ten Hag. Maar of het om de juiste redenen is?

© photonews

Ten Hag heeft een lopend contract tot medio 2025. The Times weet dat het Manchester United twaalf miljoen euro zou kosten om aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen van de Nederlander. En dat zijn centen die Rafcliffe elders kan gebruiken.

Is Erik ten Hag volgend seizoen nog coach van Manchester United?

Door de torenhoge uitgaven van de voorbije jaren volgt ook de Financial Fair Play-waakhond de gebeurtenissen op Old Trafford op de voet. Een trainersontslag en bijkomende kosten om een nieuwe coach te vinden lijken niet aan de orde. De spelers zijn echter niet zo veilig...