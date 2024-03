Charles De Ketelaere krijgt loodzware opdracht met Atalanta in Europa League, Romelu Lukaku maakt zich op voor Italiaanse topper

Vrijdag worden de kwartfinales van alle Europese tornooien geloot. In de Champions League krijgen we al enkele topaffiches te zien. Maar ook de Europa League zal niet vervelen.

Vrijdagmiddag werden de kwartfinales van de Champions League geloot. Hier krijgen we met onder andere Manchester City-Real Madrid enkele geweldige affiches.

Niet veel later was het de beurt aan de Europa League. De eerste opvallende kwartfinale die we te zien krijgen is AC Milan-AS Roma. Romelu Lukaku zal zo mogen schitteren in een Italiaanse topper.

Bayer Leverkusen dat het net haalde van Qarabag, zal tegen West Ham spelen. SL Benfica maakt zich klaar om het op te nemen tegen Olympique Marseille.

Charles De Ketelaere krijgt op papier de zwaarste tegenstander. Hij zal met Atalanta tegen Liverpool moeten strijden om een plaats in de halve finales.

Op 11 april worden de heenwedstrijden van de kwartfinales gespeeld. De terugwedstrijden zijn een week later.