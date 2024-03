Ex-speler begrijpt zijn vertrek bij Standard nog altijd niet goed: "Ik dacht echt dat ze op mij rekenden"

Renaud Emond keert zaterdag terug naar Standard. De aanvaller van Eupen weet nog altijd niet juist waarom hij moest vertrekken bij de Rouches.

Emond hoopt bij zijn ex-club nog drie punten mee te pakken, want die kunnen nog beslissend zijn in de play-downs, waar de punten niet gehalveerd worden.

Emond mag zich wel aan een vurige ontvangst verwachten, want na de gewonnen wedstrijd tegen STVV beledigde hij de fans van Standard. En dat beklaagde hij zich achteraf onmiddellijk.

Maar hij blikte ook terug op zijn tijd aan de boorden van de Maas. "De voorbereiding verliep goed, ik dacht dat ze op mij zouden rekenen. Bij de eerste wedstrijd tegen Sint-Truiden zie ik dat Denis Dragus wordt opgesteld."

"De volgende wedstrijd tegen Union werd ik ook niet opgesteld. Toen besefte ik dat het moeilijk zou worden. Hoefkens was nooit negatief, maar hij liet me wel weten dat Kanga en Ohio voorrang hadden", zegt hij bij LDH.

De problemen bij Standard kan hij niet verklaren. "Ik begrijp het probleem niet goed. Sommige spelers hebben problemen met hun salaris. Men kwam naar ons toe om vragen te stellen. Je voelt dat het team laat is samengesteld, met spelers op huurbasis. Er zijn passage-spelers, maar ik vond dat er samenhang was als je naar de kern keek. Op papier is het team interessant, met spelers als Kanga, Alzate en Laifis."