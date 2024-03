Van Bommel heeft duidelijke boodschap over zijn enige winteraanwinst van dit jaar

Royal Antwerp FC speelt op de slotspeeldag tegen Union SG. De wedstrijd werd vervroegd naar 16 uur door de Pro League, wegens de geringe sportieve belangen, maar daar gaat trainer Mark van Bommel helemaal niet mee akkoord.

“Voor mij moeten de laatste twee speeldagen gelijktijdig worden afgewerkt. Er staat nog steeds anderhalf punt op het spel en dat kan bepalend zijn in de eindafrekening. Uiteindelijk is het vooral jammer voor de fans”, aldus Van Bommel aan Gazet van Antwerpen.

De trainer van The Great Old kreeg ook de vraag hoe het nu zit met de enige winteraanwinst van de club. Eliot Matazo werd binnengehaald, maar veel meer dan vier korte invalbeurten kregen de fans nog niet te zien.

“Hij kwam geblesseerd toe en moest zich aan een nieuwe club aanpassen. Hij doet er alles aan om te spelen en da’s mooi om zien. Ik hoop dat hij bij de Jonge Duivels minuten kan maken en kan blijven doortrainen op een goed niveau. Dan ben ik blij.”

Nieuwe titel voor Royal Antwerp FC is zeker niet onmogelijk

Wat de uitslag zondag ook wordt, de situatie blijft min of meer identiek voor Antwerp. “We staan nog steeds een straatlengte achter en dat was vorig jaar ook het geval”, gaat Van Bommel verder. Al is er nu wellicht meer mogelijk dan vorig jaar.

Toen waren er immers maar zes wedstrijden te spelen in de play-offs. “Ook nu is het niet onmogelijk, alleen zal het nu niet zo makkelijk zijn omdat er nog tien topwedstrijden aankomen. We willen gewoon een rol van betekenis spelen. Hoever we komen, dat zien we dan wel.”