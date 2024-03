Zes Genk-spelers zullen zondag voor de match nog niet gegeten hebben: "Verzwakt? Het is omgekeerd"

De ramadan is begonnen. Traditioneel het moment in het seizoen waar er vragen gesteld worden over de impact van de vastenmaand op de sportieve prestaties van spelers. Zakaria El Ouahdi, speler van Genk, wou de onduidelijkheid daarover uit de wereld helpen.

Bij Genk zijn er zes jongens die meedoen aan de ramadan: El Ouahdi, El Khannouss, Ait El Hadj, Zeqiri, Fadera en Ouattara. Zij eten niet tussen zonsopgang en zonsondergang.

Maar dat zal geen invloed hebben op hun prestaties, maakt El Ouahdi zich sterk. "“Nee. Er is veel onwetendheid, sommige mensen denken dat de ramadan ons fysiek verzwakt. Terwijl het omgekeerd is, deze intense weken geven ons extra energie", klinkt het in HBvL.

Zwaarder voor de moeders

"Bovendien valt de ramadan in een goeie periode, de zon is bijna twaalf uur onder. Bij een ramadan in de zomer eet je niet tussen pakweg 3.40 uur en 22 uur, dan is het zwaarder. Zeker voor onze moeders."

Zij moeten immers meer verlokkingen weerstaan. "Ik heb enorm veel respect voor hen, zij bereiden de maaltijden vaak overdag. Dat maakt de beproeving groter, bovendien eten ze steeds als laatste of houden ze het zelfs bij een kop koffie, terwijl ze voor anderen in de weer zijn.”

Zondag speelt Genk om 18u30. De zon gaat pas een tijdje daarna onder. “Dat wordt opgelost met enkele dadels en bijvoorbeeld een energiereep. Wees gerust: we zullen op en top fit zijn, klaar om dat ticket voor play-off 1 te pakken.”