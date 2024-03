Castagne legt uit waarom het bij Atalanta lukt voor CDK, ondanks een coach als Gasperini

Charles De Ketelaere is dit seizoen helemaal ontbolsterd in de Serie A. Het was een stevig contrast met het jaar ervoor bij AC Milan.

Timothy Castagne speelt momenteel bij Fulham in de Premier League, maar volgt de Serie A en zijn ex-ploeg Atalanta toch nog heel goed op. Dat Charles De Ketelaere slaagt bij Atalanta, ondanks het feit dat trainer Gasperini niet met zijn spelers praat, is voor hem helemaal geen toeval. “Neen, bij Milan werd Charles als de nieuwe Kaka bestempeld en lag er veel druk op hem”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Bij Atalanta is hij van nul kunnen herbeginnen.” Nochtans is Gasperini niet het type trainer dat perfect bij De Ketelaere past, zeker niet door de afwezigheid van positieve communicatie, iets wat onze landgenoot toch wel graag had in zijn tijd bij Club Brugge. “Bij die coach speel je in een heel strikt systeem. Doe je wat hij vraagt, dan zal je het goed doen. En dat heeft Charles gedaan, zelfs al waren er al momenten dat hij uitgekafferd werd. Dat is normaal. Hij roept op iedereen.” De Ketelaere voelt zich duidelijk goed bij de tactiek van Atalanta en heeft ook gewoonweg heel veel talent, zo voegt Castagne er nog aan toe. “Mocht hij het niet snappen of niet juist spelen dan sta je bij die coach simpelweg niet in de ploeg”, besluit hij.