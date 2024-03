Had dit niet voorkomen kunnen worden? Riemer moet sleutelpion al na 10 minuten wisselen na blessure

Yari Verschaeren is na tien minuten gewisseld moeten worden tegen KV Kortrijk. Een spierblessure aan de dij blijkbaar. Nam Brian Riemer een onnodig risico door hem op te stellen?

Verschaeren ging in de matchen tegen Club Brugge en RWDM ook al eerder naar de kant met een probleem aan de quadricips. Maar Brian Riemer gaf hem deze keer geen rust.

We hadden het deze week al laten vallen dat hij wel wat rust nodig had omdat hij het probleem al in de twee dijen had gehad, maar blijkbaar kreeg hij van de medische staf toch groen licht om te spelen.

Een zwaar ontgoochelde Verschaeren wees al vrij snel naar zijn dij en ging erbij zitten tegen Kortrijk. Brian Riemer kon niet anders dan Mario Stroeykens inbrengen.

Dat had hij liever niet gedaan, want Stroeykens stond ook op vier gele kaarten en zou bij een eventuele vijfde de start van de play-offs missen.

Verschaeren miste het grootste deel van vorig jaar met een zware knieblessure. Mogelijk ondervindt hij nu een terugval. Hoe erg de blessure is, zal nog moeten blijken. Het is niet uitgesloten dat het om een scheur gaat.