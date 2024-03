Cercle Brugge heeft mooie boodschap voor zijn publiek na kwalificatie voor de Champions' Play-offs

Cercle Brugge is in feeststemming na de kwalificatie voor de Champions' Play-offs. Dankzij een zege tegen RWDM en het puntenverlies van de concurrenten eindigt Cercle als vijfde de reguliere competitie.

Al na een paar minuten werd het feest ingezet met de eerste goal van Denkey. Op dat moment schoof Cercle al meteen de top zes in, twintig minuten later scoorde Utkus al de 2-0. Toen al leek Cercle bijna zeker van de top zes.

Ondanks dat het in de tweede helft nog 3-0 en 4-0 werd, moest Cercle wel blijven afwachten wat er op de andere velden gebeurde. Want het moest rekenen op puntenverlies van Racing Genk of KV Mechelen.

Veel steun van het publiek

Tijdens de tweede helft steeg bij de goal van Westerlo en die van OH Leuven twee keer gejuich op uit de tribunes van Jan Breydel. "We voelden dat een van de twee (Racing Genk of KV Mechelen, nvdr.) punten ging laten liggen", zei Hannes Van Der Bruggen achteraf.

"Het publiek was geweldig, want we voelden de steun." De Mexican wave rolde in het slotkwartier meermaals over de tribunes. Dat publiek was ook talrijk opgekomen, ook al speelde Cercle tegen de hekkensluiter.

Ook Miron Muslic was natuurlijk bijzonder tevreden. "Het is magisch wat er vanavond gebeurd is", zei de Oostenrijker. "Ik zou het script voor geen seconde veranderen. De spelers toonden passie en inzet op het veld. Hun prestatie was geweldig."