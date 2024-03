Na bijltjesweekend in de JPL: een overzicht van de trainerswals dit seizoen

Het is al erger geweest. Het gebeurde al meermaals dat er tegen eind december tien of meer trainers de deur waren gewezen. Deze keer zijn we april en is met Rik De Mil de 11de coach van het seizoen ontslagen. Westerlo en RWDM waren wel verantwoordelijk voor vier van die op de keien gezette coaches.

24 juli: RWDM, dat net voor het nieuwe seizoen promoveerde, ontslaat coach Vincent Euvrard. 25 juli: RWDM benoemt de Braziliaan Claudio Caçapa als opvolger van Vincent Euvrard. Caçapa wordt bijgestaan door zijn landgenoot Anderson Luiz dos Santos Valiñas (T2) en Igor de Camargo (T3), beiden met ervaring bij de Brusselse club. 25 september: De rode lantaarn in de Jupiler Pro League, KV Kortrijk, neemt afscheid van hoofdcoach Edward Still na een teleurstellende seizoensstart (2/24). Ook assistent Mario Kohnen en videoanalist Thomas Lambert worden ontslagen. Joseph Akpala neemt interim de leiding. 28 september: Glen De Boeck wordt de nieuwe coach van KV Kortrijk, met een contract tot medio 2026. 13 oktober: Na een samenwerking van 3,5 jaar wordt Marc Brys ontslagen bij Oud-Heverlee Leuven. 2 november: KV Mechelen en Steven Defour nemen in onderling overleg afscheid. Assistent-trainer Fred Vanderbiest neemt interim de rol over. 3 november: Oscar Garcia wordt aangesteld als de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven, met een contract tot 2026. 8 november: Besnik Hasi wordt de nieuwe trainer van KV Mechelen, met een contract tot het einde van het seizoen. 2 december: Na slechts twee overwinningen in zestien competitieduels wordt coach Jonas De Roeck ontslagen bij Westerlo. 6 december: Na slechts twee overwinningen in negen wedstrijden wordt Glen De Boeck ontslagen bij KV Kortrijk. Assistent Joseph Akpala neemt opnieuw interim de rol over. 12 december: Assistent-coach Rik De Mil verlaat Club Brugge om hoofdcoach te worden bij Westerlo. 31 december: Na een reeks van zes wedstrijden zonder overwinning wordt Carl Hoefkens ontslagen als hoofdcoach van Standard Luik. 4 januari: Ivan Leko wordt de nieuwe hoofdcoach van Standard Luik, met een contract voor 2,5 jaar. 11 februari: Claudio Caçapa en zijn assistent worden ontslagen bij RWDM na een 0-4 thuisnederlaag tegen Antwerp. Igor De Camargo neemt tijdelijk over. 13 februari: RWDM benoemt de Fransman Bruno Irles als nieuwe coach tot het einde van het seizoen. 16 maart: Florian Kohfeldt verlaat Eupen na een 4-0 nederlaag tegen Standard op de laatste speeldag van de reguliere competitie. 18 maart: Club Brugge beëindigt de samenwerking met coach Ronny Deila na een 2-1 verlies tegen Sint-Truiden. Nicky Hayen neemt interim de leiding. 19 maart: Rik De Mil wordt op staande voet ontslagen bij Westerlo, ondanks een lopend contract tot medio 2026, twee dagen na een gelijkspel tegen KRC Genk. (Belga)