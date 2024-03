Nummers 1, 2, 3, 4 en 5 mogelijk niet beschikbaar... Aanvoerdersband Duivels gaat naar 65-voudige middenvelder

Tegen Ierland wordt het uitkijken wie de aanvoerdersband zal dragen bij de Rode Duivels. Aangezien de drie kapiteins er niet bij zijn en er nog wat geblesseerden en onzekerheden zijn, zal Youri Tielemans mogelijk de band dragen.

Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne werden in de eerste maanden van Domenico Tedesco aangeduid als de drie mogelijke kapiteins.

De drie ervaren internationals zijn er tegen Ierland echter niet bij. Lukaku omwille van een liesblessure, net als De Bruyne. En ja, Courtois, dat weet u intussen wel al.

Dan zou de band naar Jan Vertonghen gaan, maar de bijna 37-jarige verdediger heeft drukke weken gehad en de recordinternational wordt mogelijk gespaard in Dublin.

Daarna is het de beurt aan Yannick Carrasco met zijn 72 caps, maar die is ook geblesseerd. En ja, dan komen we al uit bij Youri Tielemans, die 65 caps heeft.

De speler van Aston Villa stond dinsdag niet op het trainingsveld, maar dat was vooral omdat hij zondag nog gespeeld had en recuperatietraining deed in de gym.