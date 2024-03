Duivels 'power house' met heel veel vertrouwen: "Geen De Bruyne? Geen probleem!"

Amadou Onana is er terug bij. Het 'power house' op het middenveld kijkt uit naar de matchen met de Rode Duivels. Even een andere omgeving dan bij Everton, waar hij weer tegen degradatie vecht. Al zal dat waarschijnlijk wel het laatste seizoen zijn.

Amadou Onana heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt bij de Rode Duivels. Hij wordt al omschreven als een mix tussen Axel Witsel en Marouane Fellaini. "Dat zijn twee heel grote spelers. Axel was een mentor voor mij. Maar ik ben Amadou Onana, ik vergelijk me niet met die twee."

De Bruyne? Klasse moet zich niet aanpassen

Naast Orel Mangala is hij wel het nieuwe controlerende middenveld van de Duivels geworden. "(knikt) Met Orel werkt het perfect. De automatismen op het veld zijn er. Fysiek en technisch vullen we elkaar enorm goed aan. En het helpt natuurlijk dat we naast het veld ook een goeie band hebben."

Normaal moet daarvoor Kevin De Bruyne staan, maar die moest alweer afzeggen. Zo zal er voor het EK niet veel samengespeeld zijn met dé sterspeler van de ploeg. "Een probleem? Nee hoor. Kevin is een speler van grote klasse. Het belangrijkste is dat hij er bij zal zijn op het EK. En andere spelers kunnen die rol nu op zich nemen."

"Kevin moet je over voetbal niets meer leren. Daar is hij al een meester in. En hij zal zich ook niet moeten aanpassen aan de ploeg. Spelers met die kwaliteiten en die klasse kunnen dat gewoon", aldus Onana.

Wij moeten qua aanvallende weelde niet onderdoen voor Engeland

Tegen Engeland spelen wordt natuurlijk speciaal voor hem. Als de Duivels ver geraken, is de kans groot dat ze The Three Lions ook op het EK tegenkomen. Want Engeland, dat is een weelde aan aanvallend talent.

"Ja, maar wij moeten ons niet verstoppen in vergelijking met Engeland. Wij hebben toch ook heel wat talent vooraan rondlopen met Lukaku, Doku, Lukebakio, Bakayoko, Trossard... Ik ben een heel enthousiast man. Ik geloof in deze ploeg en in onze kansen. Ik kijk niet naar de anderen, enkel naar onszelf."