KV Kortrijk komt met medische update over speler die op brancard werd afgevoerd

Zaterdagavond speelde KV Kortrijk op bezoek bij RSC Anderlecht. In het slot van de partij moest Ryotaro Tsunoda van het veld gedragen worden.

KV Kortrijk won vorige zaterdag de slotwedstrijd van de reguliere competitie op bezoek bij RSC Anderlecht. Een opsteker voor het team, al zagen de West-Vlamingen wel één van hun pionnen geblesseerd uitvallen.

Ryotaro Tsunoda ging zonder contact liggen op de grasmat. De club kwam ondertussen met een update over de toestand van de Japanner.

“Uit verder onderzoek blijkt dat de Japanner een scheurtje in de hamstring heeft opgelopen. Onze medische staff doet er alles aan om de revalidatie zo vlot mogelijk te laten verlopen en Ryotaro zo snel mogelijk opnieuw op het veld te krijgen. We wensen Ryotaro alvast een goed herstel!”, klinkt het.

Tsunoda wordt door KV Kortrijk sinds de wintermercato gehuurd van Cardiff City. Hij speelde ondertussen negen keer mee. Zijn blessure is een fikse tegenslag voor Kortrijk. Mogelijk komt hij dit seizoen niet meer in actie door deze blessure.

KV Kortrijk hoopt nog de tweede plek te pakken in de Relegations Play-offs, waardoor het in de barrages tegen de winnaar van de eindronde in de Challenger Pro League het behoud kan verzekeren, al mag het ook nog wat meer zijn.