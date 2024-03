'Arsenal wil voormalig goudhaantje van KAA Gent halen maar krijgt veel concurrentie van Europese topclubs'

KAA Gent lanceerde de afgelopen jaren een aantal talenten. Afgelopen wintermercato werden Malick Fofana en Gift Orban nog verkocht aan Olympique Lyon.

Maar voordien waren er nog. Jonathan David bijvoorbeeld. KAA Gent haalde hem gratis bij Ottowa ISC en verkocht de Canadees later voor 27 miljoen euro aan Lille.

Die zou zich nu mogen opmaken voor een mooie transfer. Arsenal zou namelijk prioriteit willen geven aan de mogelijke transfer van David, dat meldt transferexpert Ekrem Konur.

Maar Arsenal zou veel concurrentie hebben. David staat ook op het lijstje van Chelsea, Napoli, AC Milan, Barcelona en Atletico Madrid.

Lille zou graag zo'n 50 miljoen euro willen vangen voor zijn spits. Volgens Transfermarkt is dat ook zijn geschatte waarde.

